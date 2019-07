"Up & Down": Paolo Ruffini in scena con gli attori disabili della compagnia Mayor Von Frinzius

Lunedì 5 agosto 2019 alle ore 21, l'Arena del Mare del Porto Antico ospita "Up & Down" con Paolo Ruffini e gli attori disabili della compagnia Mayor Von Frinzius, uno spettacolo che è allo stesso tempo anche uno straordinario esempio di teatro integrato.

Paolo Ruffini - attore cinematografico e teatrale, conduttore televisivo, regista e attore - andrà in scena con alcuni degli attori della compagnia (cinque con Sindrome di Down, uno affetto da autismo e uno in carrozzina) e insieme realizzeranno uno strepitoso varietà, scorretto e irriverente, che interromperà le liturgie teatrali e spezzerà i pregiudizi del pubblico, riuscendo ad emozionare, a divertire e a commuovere. Lo spettacolo ha come filo conduttore le relazioni, tra cui quella con le emozioni, con il tempo, con la diversità, c'è una forte connotazione di improvvisazione, e alla fine attori e spettatori si trovano a condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbraccio. Attraverso il filtro dell'ironia, si indaga l'abilità e la disabilità alla felicità. Il tour 2018 ha visto andare in scena 50 repliche in 42 teatri, con un totale di 38 sold out e oltre 45mila biglietti venduti.

Il progetto "Up & Down", che si snoda anche in un filone cinematografico e in uno editoriale, nasce nel 2015 dalla collaborazione tra Ruffini e la compagnia Mayor Von Frinzius. Lo spettacolo teatrale debutta nel 2018 con un tour che riscuote grande successo, e proprio durante quel periodo vengono realizzate le riprese del documentario dal titolo "UP&Down – Un Film Normale" che diventa un’indagine sulla normalità e che racconta sul grande schermo proprio questa impresa fuori dal comune. Infine, nel 2019, prima della ripresa del tour, Paolo Ruffini pubblica il libro "La sindrome di UP", edito da Mondadori, in cui descrive l’esperienza tracciando un percorso verso la felicità attraverso quanto condiviso con i suoi compagni di viaggio.

La regia è firmata da Lamberto Giannini, e sul palco insieme a Paolo Ruffini e agli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, c’è Claudia Campolongo al Pianoforte.