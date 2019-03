'Uomini e condòmini', il duo Versetti-Mancuso torna al Teatro dell'Ortica

“Uomini e condòmini” è uno spettacolo che si compone di una serie di brevi brani teatrali comici in forma ora di dialogo, ora di monologo e ora di canzone, legati tra loro da scambi di battute surreali tra i due interpreti e da passaggi da una tematica all’altra fatti a volte in modo aperto, a volte in modi bizzarri e imprevedibili.

I due attori in scena interpretano differenti personaggi coinvolti in rapide situazioni grottesche ed esilaranti, nelle quali si muovono giocando sugli scambi rapidi di battute in cui la logica si scontra con l’assurdità, lo straniamento con il paradosso.

Scandiscono gli stacchi tra i dialoghi, rapidi monologhi e ballate originali comiche, eseguite dal vivo con la chitarra. Temi, struttura e canzoni hanno un taglio divertente, ma più che al cabaret, come attualmente inteso, si avvicinano a una forma di teatro brillante e di frammenti di sorridente commedia che ha in Petrolini, Cochi e Renato e Gaber alcuni dei suoi punti di riferimento. Le canzoni sono tutte originali, composte da Alessandro Mancuso.

Appuntamento il 23 marzo 2019 alle ore 21 presso il Teatro dell'Ortica APS ONLUS, in via Salvador Allende 48, Genova.

Intero: 10 euro, ridotto 8 euro, ingresso 6 euro per tutti i corsisti di Ortica Lab e OPT.