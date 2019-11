University House a Prato Nevoso per gli studenti universitari

Grande novità del CUS Genova per la stagione invernale degli universitari. In seguito al successo di questi anni in occasione delle Giornate sulla Neve abbiamo deciso di effettuare uno step successivo. Di cosa si tratta? Mettiamo a disposizione degli studenti e dipendenti universitari in possesso della CUS Card, un appartamento a Prato Nevoso per tutta la stagione invernale.

In provincia di Cuneo, Prato Nevoso è una delle mete sciistiche più rinomate del Basso Piemonte, famosissima per i genovesi che decidono di spendere alcune giornate sulla neve. Una località dotata di Snow Park, turistica e giovanile.

L’appartamento si trova nel Centro di Prato Nevoso, attaccato alle piste da sci. Essa comprende un ingresso, una sala soggiorno con camino, un terrazzo, una camera matrimoniale e una camera con due letti a castello, per un totale di sei persone. Importante anche la possibilità di raggiungere la località in macchina grazie al parcheggio al coperto del box della casa.

Quale il costo dell’appartamento?

GIORNALIERO: Costo di 120 € a notte per un minimo di due notti da lunedì a giovedì.

WEEKEND UNIVERSITARIO: Costo di 300 € per il weekend completo, da venerdì pomeriggio a domenica mattina.

Il check in verrà effettuato da un’agenzia immobiliare locale che controllerà i nominativi del gruppo e, a fine soggiorno, effettuerà anche il check out con controlli su eventuali danni e spese di ordinaria amministrazione. Il check in è da considerarsi tra le 15:00 e le 18:00, mentre il check out non oltre le 10:00.

In aggiunta alla spesa di pernottamento dovrà essere versata una caparra di 100 € per eventuali danni che sarà comunque restituita alla fine del soggiorno presso la sede del CUS Genova in caso di esito positivo del controllo da parte dell’agenzia in occasione del check out. Inoltre ci saranno da versare 30 € totali per le spese di pulizia. Le spese di ordinaria amministrazione sono considerate incluse nel prezzo di pernottamento considerando un utilizzo ragionevole. In caso di eccessivo utilizzo verrà trattenuta una parte della caparra.

Come prenotare l’appartamento?

Per prenotare bisogna contattare la segreteria via Whatsapp al numero 3492988589, scrivere via email all'indirizzo segreteria@cusgenova.it, recarsi nella sede di Via Monte Zovetto 21a oppure, infine, telefonare ai numeri fissi 0103623001 o 010315443.

Promozione per lo Skipass?

Per gli studenti universitari sarà possibile acquistare lo skipass giornaliero a 24 € dal lunedì al venerdì anziché 35 €, mentre a 31 € anziché 35 € il sabato, domenica e festivi. L’Assicurazione, facoltativa, avrà il costo di 2.50 €, così come la Key Card. Tariffe che possono essere applicate solo con l'esibizione dell'iscrizione, comprovata da pagamento tasse universitarie per la stagione in corso.

Promozione per il noleggio?

SurfShop, negozio di noleggio sci-snowboard a Prato Nevoso, si trova a pochi passi dal grande parcheggio e offre uno sconto del 20% sul noleggio dell’attrezzatura e del 15% sugli accessori per tutti i possessori della CUS Card.

Promozione per lezioni di sci?

SCUOLA SCI E SNOWBOARD - PRATO NEVOSO è una delle più famose scuole di sci di Prato Nevoso, con oltre 50 anni di storia e ben 55 maestri, offre per tutti i possessori della CUS Card uno sconto del 10% su tutti i servizi. La Scuola è composta da Istruttori Nazionali, Allenatori Federali, Allenatori di Club, Maestri Specializzati nell’insegnamento del telemark e nell’insegnamento ai disabili. Sono disponibili ad avviarvi allo sci ed allo snowboard se siete principianti, a perfezionarvi nella tecnica se già sciatori esperti, tuffarvi sulle ringhiere dello Snow Park se siete amanti della new school e sciare di notte se il giorno non vi basta.

Un'occasione unica per passare alcuni giorni sulla neve con i propri amici. Perché non approfittarne?