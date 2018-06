UniverCity 2018: conferenze, eventi e concerti... back to the 90's

Conferenze, eventi e concerti previsti dal 21 al 23 giugno 2018 in occasione di UniverCity, festival di arte, musica, scienza e teatro organizzato dall'Università degli Studi di Genova.

Tante cose da fare e molti argomenti da affrontare, tutti legati in qualche modo agli anni '90, filo conduttore della kermesse: dalle conferenze sul fantasy (passando per Harry Potter e il Trono di Spade) a quelle su mani pulite e la corruzione. Dalle postazioni di videogiochi vintage alla Lodi's Night dedicata ai dottori di ricerca e laureati con 110 e 110 e lode. Per finire, concerti in programma come "Otherworlds - Music for the players" dedicato alle migliori colonne sonore dei videogames.

Programma delle conferenze:

Giovedì 21 giugno

17:00 | Palazzo Ducale | Cortile Maggiore

Errico Buonanno - scrittore e giornalista

Notti magiche: Atlante sentimentale degli anni Novanta

18:00 | Palazzo Ducale | Cortile Maggiore

Gherardo Colombo - ex Magistrato pool "mani pulite"

Mani pulite dagli anni Novanta ad oggi. Come è cambiata la corruzione

Venerdì 22 giugno

16:00 | Palazzo Ducale | Cortile Maggiore

Marco Accordi Rickards - Direttore Museo del Videogioco di Roma

Corrado Buonanno - Alfa Park Srl

Massimo Triulzi - giornalista

Matteo Strukul - scrittore

Daniele Falcone - Koch Media

Viaggio nella storia dei videogiochi

18:00 | Palazzo Ducale | Cortile Maggiore

Marta Fijak - Game Designer 11bit studios

Women in games

Sabato 23 giugno

18:00 | Palazzo Ducale | Cortile Maggiore

Marina Lenti - scrittrice ed esperta della saga

Il fenomeno Harry Potter

20:30 | Palazzo Ducale | Cortile Maggiore

Matteo Amandola - adattatore della serie

Daniele Giuliani - voce di Jon Snow

Il fantasy dagli anni '90 ad oggi. Dialoghi su Game of Thrones

Programma degli eventi:

Giovedì 21 giugno

20:30 | Teatro Carlo Felice

Lodi's Night

serata dedicata ai dottori di ricerca e ai laureati con 110 e 110 e Lode

Venerdì 22 giugno

intera giornata | Palazzo Ducale

postazioni da gioco Retrogame (anni '90)

intera giornata | Palazzo Ducale

showcase di team indipendenti italiani

Programma dei concerti:

Venerdì 22 giugno

20:30 | Teatro Carlo Felice

OtherWorlds Music for the Players

concerto di musica dedicata ai videogames

Sabato 23 giugno

22:00 | Piazza Matteotti

Rhapsody of Fire

concerto gratuito