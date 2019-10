Una giornata da brivido al MOG - Mercato Orientale

Partono gli eventi che accompagneranno i visitatori da Halloween a Capodanno.

Il primo dei sette eventi – che accompagneranno per tre mesi i moggers dal 31 ottobre al 31 dicembre – organizzati da MOG in collaborazione con Maia è l’evento dedicato alla festa più paurosa dell’anno, Halloween.

«Una giornata da brivido al MOG – cibi magici, musiche occulte e alchimie gastronomiche». È questo il tema e il titolo della giornata che coinvolgerà, sia i più piccoli che i più grandi, con sfilate in maschera, giochi di magia di Carlo Cicala – direttamente da Zelig e Comedy Central –, musica e concorsi per la maschera più bella e terrificante.

La giornata inizierà alle 17 con la parte dedicata ai bambini: una merenda mostruosa che si concluderà intorno alle 19. Dalle 21 parte la serata dedicata ai più grandi. Sarà la sfilata e la musica celtica dei Myrddin a prendere per mano tutti gli amanti della notte più spaventosa dell’anno.

Dolcetto o scherzetto? I bambini potranno passare da ogni corner nell’evento che coinvolgerà tutta la Piazza del Gusto. Tutto il MOG preparerà pietanze “da paura” che si potranno gustare e degustare durante la serata.

È stato anche studiato un contest per la maschera più bella – sia per i più piccini che per i grandi –, per partecipare basterà andare sul sito www.italiancontest.it/halloween e compilare il format dedicato.