Ad Arenzano torna il concorso canoro "Un mare di stelle"

Il Concorso canoro “Un mare di stelle” ha svelato i 28 finalisti dell’edizione 2018 ospitata dal Comune di Arenzano (GE). La manifestazione, organizzata da ACM -Associazione Cultura e Musica, si terrà il 20 e 21 luglio prossimi.

Il Concorso vanta il privilegio di poter mettere a disposizione degli artisti selezionati, una grande Orchestra formata da trenta elementi. Un'occasione rara che regalerà ai concorrenti un’emozione unica, quella di poter condividere la propria interpretazione e la propria arte, avvolti dal calore di un suono ricco e completo che soltanto un’Orchestra può offrire. L'obiettivo è la valorizzazione dei giovani nella musica e nello spettacolo, attraverso la preziosa collaborazione di esperti del settore.

Una giuria tecnica ha valutato in tre giornate sia le performance dal vivo che quelle online, giungendo a una scelta di nomi meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie, interpretative, oltre che per l’originalità complessiva della loro proposta. Il Concorso infatti, prevede due sezioni: “Autori-Inediti” e “Interpreti-Cover”, i primi si esibiranno nel corso della serata di venerdì 20 luglio, i secondi nella serata di sabato 21.

La giuria:

Nel corso delle due serate finali di “Un mare di stelle”, gli artisti sul palco verranno valutati da una giuria di esperti:

Emanuele Dabbono cantautore, ha vinto diversi dischi di platino e d’oro con Il Conforto, Lento/Veloce, Incanto, Valore Assoluto, brani tratti dall’album Il Mestiere della Vita di Tiziano Ferro. Ha pubblicato il suo ultimo album Totem nel 2017

Massimo Schiavon cantautore albenghese, è direttore artistico di "Queste piazze davanti al mare” di Laigueglia. Ha alle spalle due album, Senza rotta (2007) e Piccolo blu (2013)

Andrea Podestà giornalista, è anima e conduttore del programma tv Nuova Scuola Genovese. Ha scritto diversi libri di musica tra cui "Fabrizio De André in direzione ostinata e contraria" e saggi sulla canzone d'autore

Maria Pierantoni Giua cantautrice e autrice della Sugar, in carriera ha vinto diversi riconoscimenti ed ha calcato il palco del Festival di Sanremo nel 2008. Ha lavorato con artisti quali Avion Travel, Riccardo Tesi, Pippo Pollina, Armando Corsi. Nel 2016 pubblica l'album E improvvisamente

Francesco Paracchini coordina la testata musica L’Artista che non c’era e da quindici anni è direttore artistico del Premio omonimo. Per otto anni ha organizzato a Molteno (LC) Un’avventura le Emozioni, una delle più importanti manifestazioni dedicate a Lucio Battisti

Elsa Guerci, direttrice di corali, arrangiatrice in stile polifonico e anima del Centro Culturale "Elicona" di Genova, insegna francese, pianoforte, canto, storia della musica e solfeggio

Luigi Luxardo, laureato in Music Industry Management presso la London Metropolitan University, Head Artist Liaison e A & R alla Fortress Music, attualmente si muove nel campo del business musicale con diverse esperienze all'estero

Finalisti:

Per la categoria "Autori-Inediti”:

- Alessandro Ardoino (Alassio, SA)

- Silvia Bertino (Genova)

- Yel Bosco (Savona)

- Mario Botto (Genova)

- Alexia Brancato (Arenzano, GE)

- Serena Ciancio (Porte, TO)

- Riccardo Demasi (Campomorone, GE)

- Gianmatteo Jamie Nasca (Poggibonsi, SI)

- Marta De Lluvia (Recanati, MC)

- Erasmo Negrone (Cogoleto, GE)

- Elisa Pavesio (Poirino, TO)

- Riccardo Pera (Genova)

- Davide Stillitano (Genova)

- Vittoria Tampucci (Vinci, FI)

Per la categoria "Interpreti-Cover"

- Domitilla Abeasis (Arenzano, GE)

- Martina Battaglia (Genova)

- Filippo Curti (Milano)

- Agata Grazia De Domenico (Susa, TO)

- Giuseppe Di Dio (Genova)

- Deborah Farruggia (Genova)

- Cecilia Ghisalberti (Genova)

- Eleonora Pagliai (Empoli, FI)

- Corinna Parodi (Loano, SA)

- Giovanna Pischedda (Genova)

- Erica Scali (Castelfiorentino, FI)

- Laura Terrile (Genova)

- Alessia Torrigino (Crocefieschi, GE)

- Silvia Vezzoni (Milano)

Premi:

Per i primi classificati delle due sezioni al Concorso Canoro di Arenzano, il premio è la produzione, da parte dell'associazione ACM Arenzano, del brano vincitore presso la OrangeHomeRecords con la realizzazione di un videoclip curato da Two Minutes Movie, estratto dal making of delle registrazioni. Altri premi verranno consegnati ai secondi e terzi classificati.