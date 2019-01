Ultra del Turchino 2019: 50 km di corsa alla luce della luna

Dopo il successo del 2018, torna quest'anno, per la seconda edizione, l'Ultra del Turchino, la corsa non competitiva di 50 km su strada tra Ovada e Voltri: la data è domenica 24 marzo 2019.

La particolarità è che la gara si svolge di notte, per scoprire il fascino dell'entroterra illuminato dalla luce della luna: il ritrovo è sabato 23 alle 22,30 a Ovada, e poi si parte a mezzanotte, per arrivare poi in Liguria, al Giardino Caduti Partigiani Voltresi di Genova.

Trattandosi di un evento non competitivo, le strade sono aperte al traffico, dunque è richiesto il pieno rispetto delle norme del codice della strada, oltre che la massima attenzione. I partecipanti dovranno dunque portarsi dietro luce notturna frontale e retro, materiale catarifrangente per entrambe le braccia e casacca catarifrangente. Il tempo massimo per raggiungere il punto di arrivo sarà di 9 ore.

