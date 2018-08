All'oratorio dei Neri l'ultimo concerto rapallese del Festival organistico internazionale

Si svolgerà domenica 26 agosto alle 21,15 presso l’Antica Pieve di S. Stefano di Rapallo (nota come Oratorio dei Neri) il quinto e ultimo appuntamento rapallese del XX Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”.



Ne saranno protagonisti due celeberrimi solisti: il cornettista statunitense Bruce Dickey e il concertista olandese Liuwe Tamminga, organista titolare della Basilica di S. Petronio a Bologna, che si esibirà alla consolle del Truhenorgel “Walter Chinaglia” (2012). Il programma si preannuncia di grande interesse anche per la suggestiva commistione timbrica originata dai due strumenti impiegati. Come di consueto, sarà possibile assistere al concerto anche dal giardino attiguo all’oratorio tramite un sistema di video proiezione.



La manifestazione, inserita nell’ambito del progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo, del Comune di Rapallo e del Lions Club Rapallo. Main Sponsor: Latte Tigullio–Centro Latte Rapallo e Coop Liguria. L’evento sarà preceduto alle 20.30 da un concerto di campane.



L’ingresso al concerto è libero e gratuito.



Il Festival proseguirà venerdì 31 agosto a Campomorone e mercoledì 5 settembre all’Abbazia di San Matteo di Genova, per gli ultimi due concerti della stagione.