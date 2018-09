Ultimo appuntamento estivo con il venerdì disco e latino del Goa Beach

Venerdì 7 settembre 2018 al Goa Beach (lungomare Lombardo 21), dalle 22, appuntamento di chiusura della stagione estiva a cura dello staff del Cezanne Disco Club di Beppe Cantatore.

Per l’occasione, la serata prevede un programma ricco di musica su cui ballare e scatenarsi nelle due piste in riva al mare a bordo piscina. Nella pista latina si balla in compagnia dei maestri Glemyr e Raul Hernandez, mentre nella pista commerciale spazio alla musica disco dei dj Allerino e Fabrizio Cignetti e tutti i più grandi successi degli anni 80 e 90.

In caso di maltempo, la serata si terrà al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7r). Info: 3474224027