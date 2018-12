"Natale Hot" nel salotto di Melanie Brun

Martedì 11 dicembre ultimo appuntamento del 2018 nel Salotto di Melanie con Hot Christmas.

Un incontro per entrare nel fantastico mondo di Melanie Brun, per scoprire gli usi di molti giochi, stuzzicare la propria fantasia e trovare il regalo ideale da mettere sotto l’albero per vacanze di Natale piccanti e sensuali, dal mondo delle vibrazioni e non solo. Special guest: Penelope Please.

Per uomini e donne.

Gli incontri si tengono presso la Boutique in Via dei Giustiniani 58 R, dalle 19.00 alle 20.30.

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria, ci si può iscrivere inviando una mail a melanie@melaniebrun.com o telefonando allo 0108986363.

