Sesta e ultima tappa di selezioni di Liguria Selection all’orizzonte

Le sesta e ultima selezione della settima edizione di Liguria Selection, il music show per interpreti, cantautori e band emergenti si terrà domenica 1 dicembre alle ore 16.00 all’Orizzonte di Varazze.

Nella scorsa puntata, avvenuta al Mog (Mercato Orientale di Genova) grazie alla partecipazione della giuria e del pubblico sono stati decretati i semifinalisti della quinta tappa (MALISANGU, Razor Edge, Gregory Caddeo, Francesco Mancuso, Moraca Riccardo, Virginia Giallorenzo, Claudia Larosa, Marta Zappa e Simone Zuffanti).

Anche per questa ultima tappa il pubblico potrà vivere un pomeriggio di musica da protagonista votando i propri artisti preferiti tra i 26 in gara provenienti da tutta Italia e partecipando alla lotteria di Liguria Selection che permetterà al numero estratto di vincere un premio messo in palio dall’Orizzonte.

Il programma offre proposte musicali di genere pop, rock, Jazz, folk, blues, musica classica, hip-hop e rap.

Giurati della sesta tappa saranno: il cabarettista e autore televisivo Carlo Denei, il cantautore Enrico Lisei, lo speaker radiofonico Antonio Vallarino e la coppia di musicisti formata dal cantautore Max Lo Buono e dalla cantante Emy Guerrisi.