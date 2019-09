Ultima settimana di Oktoberfest a Genova: flashmob, musica, concerti ed eventi per bambini

Parte oggi l’ultima settimana di Oktoberfest di Genova, con tantissimi eventi per tutti i gusti sotto il tendone di Piazza della Vittoria. L’undicesima edizione della festa bavarese si concluderà domenica 22 settembre.

In programma questa settimana tre attesi appuntamenti della rassegna OktoberFlash, diretta da Matteo Monforte, che porta sotto il tendone principale flash mob con artisti del panorama locale e nazionale. Il primo appuntamento sarà domani, martedì 17 settembre alle 20.45 con i guerrieri con spade laser di LudoSport Italia; i prossimi flash mob saranno mercoledì 18 settembre, sempre alle 20.45, con gli artisti circensi dell’Associazione Culturale Sarabanda e giovedì 19 settembre con ospiti speciali i comici dei Bruciabaracche.

Da giovedì a sabato, inoltre, continuano le serate di musica live di OktoberBand, che giovedì 19 settembre alle 21.30 vedrà salire sul palco gli Snake Oil Ltd, band che omaggia le figure più eccentriche della tradizione afroamericana in una miscela incandescente di rock'n'roll e blues. I concerti continuano venerdì 20 settembre con i Fingerlips, band che rende tributo alla musica rock degli anni Ottanta, e sabato 21 settembre con Ghost Notes, band storica della scena musicale ligure che si ispira ai classici del rock e del blues. In seconda serata, venerdì e sabato, torna il dj-set dall’elettronica al rock ‘n’ roll a cura di Tot en Tanz. L’ultima sera di Oktoberfest, domenica 22 settembre, tornano i balli country con il gruppo Wild Angels Zena.

Nel fine settimana, riprendono gli appuntamenti dei Weekend delle Famiglie, le attività dedicate ai più piccoli, che tra sabato e domenica vedranno i piccoli visitatori impegnati con truccabimbi, giochi, palloncini, birilli, pennarelli al baby point gestito da Unitalsi Genova e in laboratori di gelato e di cioccolato. Tornano inoltre le attività di Dogtoberfest con gli amici a quattro zampe di Skadog Liguria, che da venerdì a domenica avranno uno spazio riservato con laboratori di agility, riporto, pet therapy e molto altro. Nel pre-serata, ogni giorno dalle 18 alle 20, nel tendone esterno risuoneranno le canzoni di Rocktoberfest, una playlist che proporrà brani lounge, blues, classic rock, soul e disco, creata appositamente da Dario Gaggero di Disco Club e scaricabile da Spotify/Oktoberfest Genova.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 2, mentre il sabato e la domenica apertura anticipata alle 12.

Per info: info@hbgenova.com, info@oktoberfestgenova.com, www.oktoberfestgenova.com

Programma completo:

Lunedì 16 settembre



H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese DIE SCHWEINHAXEN



Martedì 17 settembre



H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese DIE SCHWEINHAXEN

H 20 - 21:30 Sala d’arme Achille Marozzo

H 20:45 OktoberFlash: flash mob con i guerrieri con spade laser di LudoSport Italia

H 21:30 - 23 Dj set con dj Rich



Mercoledì 18 settembre



H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 – 21:30 La didattica di Eataly sulla birra

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese DIE SCHWEINHAXEN

H 20:45 OktoberFlash: show artisti circensi dell’Associazione Culturale Sarabanda

H 21:30 - 23 Corso di Street Percussion Batucada Brasiliana – Bloco JA di Andrea Trabucco



Giovedì 19 settembre



H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 – 21:30 La didattica di Eataly sulla birra

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese ANDY & THE LAUSBUBEN

H 20.45 OktoberFlash: flash mob con i comici dei Bruciabaracche

H 21:30 - 23 OktoberBand: Snake Oil Ltd, band che strizza un occhio alla tradizione e l'altro al divertimento, omaggiando le figure più eccentriche della tradizione afroamericana in una miscela incandescente di rock'n'roll e blues.



Venerdì 20 settembre



H 18.30 - 20 Dogtoberfest: dimostrazioni del Team Skadog di tutte le attività svolte dal centro, educazione avanzata, agility dog, obedience, dog dance, clicker training. A seguire prove gratuite per i vostri cani ed educatori disponibili per domande dubbi e consigli

H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese ANDY & THE LAUSBUBEN

H 21:30 - 23:00 OktoberBand: Fingerlips, band che omaggia la musica rock degli anni’80 con una scaletta che spazia da classici del decennio a brani rivisitati con un look decisamente adatto all'occasione.

H 23 DJ set dall’elettronica al rock ‘n’ roll a cura di Tot en Tanz



Sabato 21 settembre



H 12 – 15 Concerto Banda bavarese ANDY & THE LAUSBUBEN

H 15 - 18 Weekend per Famiglie: Bimbi nell’area eventi Factory con Unitalsi Genova

H 15 - 16 Laboratorio di Gelato “come si faceva nel ‘900” a cura di Romeo Viganotti

H 18.30 - 20 Dogtoberfest: dimostrazioni del Team Skadog di tutte le attività svolte dal centro, educazione avanzata, agility dog, obedience, dog dance, clicker training. A seguire prove gratuite per i vostri cani ed educatori disponibili per domande dubbi e consigli.

H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese ANDY & THE LAUSBUBEN

H 21:30 - 23:00 OktoberBand: Ghost Notes, band storica della scena musicale ligure, con 25 anni d’instancabile attività live su ogni genere di palco e locale. Un sound in bilico tra classici del rock e del blues (Chuck Berry , Rolling Stones, Johnny Cash...) e materiale originale che non manca mai di fare ballare il pubblico.

H 23 DJ set dall’elettronica al rock ‘n’ roll a cura di Tot en Tanz



Domenica 22 settembre



H 12 – 15 Concerto Banda bavarese ANDY & THE LAUSBUBEN

H 15 - 18 Weekend per Famiglie: Bimbi nell’area eventi Factory con Unitalsi Genova

H 15 - 16 Weekend per Famiglie: torneo di RisiKo e giochi da tavola per tutti, a cura del RisiKo Club Ufficiale Genova Borgo Pila

H 16 – 17 Laboratorio di Cioccolato

H 16:30 - 18 Dogtoberfest: Esplorando il mondo del Cane. I cani del Team Skadog mostreranno a tutti i bambini il modo migliore per approcciarsi a loro e il loro modo di comunicare, proponendo diversi giochi e laboratori.

H 18.30 - 20 Dogtoberfest: Imparare giocando. Attività di fiuto, attivazione mentale, agility per voi e i vostri cani. Attività ludiche semplici permetteranno a tutti di partecipare, divertirsi e imparare allo stesso tempo. Premi con il contributo di Miao Bau Pet Shop.

H 18 - 20 Rocktoberfest: le playlist di Dario Gaggero di DiscoClub (scaricabili da Spotify/ Oktoberfest Genova)

H 19:30 - 21:30 Bimbi al baby point con Unitalsi Genova

H 20 – 24 Concerto Banda bavarese ANDY & THE LAUSBUBEN

H 21:30 - 23 Animazione e balli country a cura del gruppo Wild Angels Zena