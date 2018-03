Ultima audizione genovese del Fantastico Festival

Sei un interprete? Un cantautore? Siete un gruppo vocale? Amate la musica?

Allora il Fantastico Festival sta aspettando proprio voi.

Il concorso nazionale è giunto alla sua quarta edizione che vedrà il gran finale al Teatro di Cicagna Sabato 19 maggio davanti ad una giuria di qualità e tantissimi ospiti.

Come fare per partecipare? semplicissimo, ancora per il mese di marzo si può inviare il proprio video, anche amatoriale dove vi si vede cantare, effettuando l'iscrizione sul sito oppure cogliere l'occasione di venire a farci ascoltare la tua voce dal vivo. Quando? Sabato 17 marzo dalle ore 14.40 presso il laboratorio musicale Bagoon nel cuore di Genova, in Salita Pallavicini 21r.

Il costo dell'iscrizione 25 euro.

Tutte le info le trovate sul sito http://www.fantasticofestival.it/bando.