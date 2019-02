Gli UK Subs al Crazy Bull

This is Core, in collaborazione con Indiebox Music e Crazybull Cafè presenta il concerto degli U.K. Subs, giovedì 7 febbraio alle 20.

Gli U.K. Subs sono un gruppo punk rock formatosi nel 1976 a Londra. Sono uno dei primi gruppi della scena punk inglese nonché uno dei più longevi, essendo ancora oggi in attività. Sono anche uno dei primi gruppi del genere street punk.

La prima formazione era composta da Charlie Harper (cantante), Nicky Garratt (chitarrista), Pete Davies (batterista) e Paul Slack (bassista). Il nome della band era inizialmente "The Subversive" ma fu poi accorciato in "The subs" e infine modificato definitivamente in U.K. Subs.

L'album di maggior successo commerciale degli U.K. Subs è il live Crash course, uscito nel 1980, che entrò nella top ten dei dischi più venduti nel Regno Unito.

Nel 1979 Julien Temple ha scritto e diretto un cortometraggio chiamato Punk Can Take It il quale, sotto forma di una parodia di un documentario di guerra, mostra per lo più in spezzoni di esibizioni dal vivo degli U.K.Subs.

Quando all'inizio degli anni '80 il bassista e il batterista vennero sostituiti da Alvin Gibbs e Steve Roberts il gruppo si distaccò momentaneamente dallo stile punk delle origine per orientarsi su melodie heavy metal.

Nel corso della loro carriera gli U.K: Subs hanno accompagnato in tour, tra gli altri, i Ramones, i Misfits e i Police. Una canzone degli U.K. Subs, Down on the Farm è stata suonata dai Guns N 'Roses nel loro disco di cover "The Spaghetti Incident?". La canzone Warhead fa parte della colonna sonora del film This is England.

I titoli degli album degli U.K. Subs seguono l'ordine alfabetico. I 24 LP ufficiali pubblicati sinora vanno dunque dalla A di Another Kind of Blues del 1979 alla X di XXIV del 2013.