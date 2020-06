"Tutti in casa": considerazioni in streaming sulla relazione uomo, cane e famiglia

Giovedì 4 giugno alle 21, sulla pagina Facebook PsicoterapiaGenova del Consultorio Cstcs, andrà in onda un video in diretta sulla relazione tra uomo, cane e famiglia dopo il lockdown.

A dialogare saranno Gianni Nobile, psicoterapeuta CSTCS, e Giusy D'Angelo, educatrice e una delle figure di maggior spicco nel mondo della cinofilia, per riflettere insieme su come sia cambiato il rapporto tra uomo e cane durante la quarantena.

Il cambiamento delle abitudini, dei rapporti sociali, del proprio habitat, sono situazioni che possono provocare molte difficoltà ai nostri amici a quattro zampe. Per loro qualunque modificazione dell’ambiente e delle abitudini può essere fonte di stress.

In questa nuova fase dobbiamo osservare eventuali cambiamenti nel loro comportamento, infatti per tutti, umani e cani, può non essere semplice ritornare gradualmente alla normalità.

Chi è Giusy D'Angelo

Una figura riconosciuta in ambito nazionale e interazionale per la sua preparazione sulla lettura del cane. È presidente di Educanenpa (associazione per il riconoscimento delle professioni cinofile attraverso il percorso qualità ISO). Costantemente impegnata nella divulgazione dei principi di rispetto e tutela del benessere del cane.

Si occupa di benessere animale nei rifugi, educazione cinofila, discipline sportive e riabilitazione e recupero comportamentale. Collabora nel progetto rete solidale ENPA, per prevenire il randagismo, è responsabile comportamentale nel progetto ENPA recupero cani “ex combattenti”.

