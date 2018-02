"Trouble maker nights" al Casa Mia Club

"Trouble maker" è chi esce fuori dagli schemi. Il casinista per eccellenza che si diverte e fa divertire con il suo "Cool Attitude". Chi non ha paura dei pregiudizi ma va avanti non guardando in faccia niente e nessuno raggiungendo tutti gli obiettivi.

Venerdì 9 febbraio, al Casa Mia Club, arriva il "Luc Belaire Party" con dj Sparta Double Struggle da Milano.

Info: 3923088570