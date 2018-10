Torna il trofeo Nico Sapio, tra gli eventi di nuoto più importanti al mondo

Per tutti gli appassionati di nuoto torna alla Sciorba, dal 9 all'11 novembre 2018, il trofeo Nico Sapio.

Si tratta di un evento internazionale - arrivato quest'anno alla 45esima edizione - organizzato da Genova Nuoto My Sport sotto l'egida e con la collaborazione della Federazione Italiana Nuoto, intitolato allo storico giornalista Rai Nico Sapio, scomparso nella tragedia di Brema del 1966.

Per tradizione e partecipazioni è uno degli eventi natatori più importanti al mondo.

Il programma

Venerdì 9 e sabato 10 novembre gareggeranno le cateogorie juniores e assoluti, mentre domenica 11 novembre sarà la volta degli Esordienti A e della categoria Ragazzi.

Oer gli Assoluti sono inseritetutte le gare. Per la categoria Junior le gare sui 100 metri e i 200 misti.

Tutte le gare prevedono batterie il mattino e finali il pomeriggio, salvo 800 F/1500 M, 100 e 400 misti che avranno solo 1 serie il pomeriggio. Le gare dei 400 sl avranno la seconda e terza serie il mattino e la prima il pomeriggio.

Come disposto dalla Federazione Italiana Nuoto, questa manifestazione, per gli atleti “Assoluti” è un test valido per il conseguimento dei tempi limite di partecipazione ai Campionati Europei, in vasca corta, che si svolgeranno a Hangzhou dal 07 al 11 dicembre 2018.