Torna il divertentissimo Trofeo Fantozzi a Sestri Ponente

Torna il Trofeo Fantozzi - "Coppa del Mondo per corridori ipodotati" - dopo alcuni anni di assenza, con parata in via Sestri e deviazioni-trappola lungo il percorso di soli (si fa per dire) 16 km: via Sestri, Villa Rossi, tuffo e ristoro nella spiaggia di "Franchino" (più precisamente Porto Petroli di Multedo), capatina all'Aeroporto di Genova per un check-in ciclistico e gran finale sul temuto Gran Premio della Montagna degli Erzelli con mensa aziendale e mutilati di tutte le guerre agli ordini del DucaConte Piermatteo Barambani Megalom.

I trofeo è una corsa goliardica, giunta quest'anno alla 28esima edizione, riservata a ciclisti improvvisati. Dotati di formidabile sense of humour e obbligatoriamente amanti della bella vita.

La classifica viene stilata tenendo conto del tempo effettivo impiegato per completare il percorso, incluse le soste per guasti meccanici, necessità fisiologiche, incontri galanti e altre incombenze.

Dal tempo finale si scalano minuti, calcolati in percentuale, secondo precisi parametri che fotografano la situazione personale del ciclista ed elaborati da un mostruoso programma informatico detto "Fanto-Software", che assegna ad ogni concorrente il "coefficiente di sfiga" che si merita.