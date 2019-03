"Trittico di mare e di terra" con Federico Sirianni, Carlo Valente e Andrew Faber

Due cantautori e un poeta, tre modalità differenti di raccontare le cose della vita attraverso la musica e le parole: tutto questo è "Trittico di mare e di terra", concerto a tre voci che si terrà sabato 23 marzo alle 22 presso lo Spazio Lomellini 17. Sul palco, Federico Sirianni, Carlo Valente e Andrew Faber.

I protagonisti

Federico Sirianni è genovese, è il “vecchio marinaio” o il gabbiere Maqroll, con un sacco di navigazione, di storie e incontri, di mare addosso.

Carlo Valente è reatino, uomo di terra e di campi, giovane e irruente, ma con la giacca, gli stivali e le stimmate del narratore veterano.

Andrew Faber è romano, uomo di città vicino alla riva, con quel nome d’arte così vicino a un cantautore/poeta di mare e i suoi versi che fanno la spola tra la costa e le vele.

Sul palco canzoni e poesie

“Trittico di mare e di terra”, titolo mutuato dal celebre romanzo di Alvaro Mutis, è un concerto a tre voci che raccontano, ognuna a proprio modo, le piccole grandi vicissitudini di ogni essere umano, il “politico e il personale” come si sarebbe detto in anni passati.

Alternando le loro canzoni e poesie sul palco, Sirianni, Valente e Faber prendono il pubblico per mano conducendolo nel loro mondo: si pensa, si ride, ci si commuove. E non si esce, comunque, come si è entrati.

Federico Sirianni, ospite giovanissimo al Premio Tenco, ha vinto il Premio Musicultura della Critica, il Premio Bindi, il Premio Lunezia Doc. Ha pubblicato quattro dischi, l’ultimo dei quali “Il Santo” ha avuto la Menzione Speciale Club Tenco per Musica contro le mafie, e il libro “L’uomo equilibrista” (ed. Miraggi). Da quasi dieci anni gira per l’Italia con una sorta di “never ending tour”; è stato docente di Songwriting alla Scuola Holden di Torino ed è Tutor del progetto “Cantautori nelle scuole” per la Regione Liguria.

Carlo Valente, classe 1990, con il suo disco d’esordio “Tra l’altro” arriva nella cinquina per le Targhe Tenco 2017 e con il brano “Crociera Maraviglia” dedicato alla tragedia dei migranti vince il Premio Amnesty International Emergenti al festival Voci per la libertà. Inserito nella compilation “Voci per la Libertà”, riceve la Targa Tenco come miglior album a progetto. Ha vinto il riconoscimento “Miglior testo” al Premio Bindi 2015 con il brano “Tra l’altro” dedicato a Federico Aldrovandi ed è stato finalista ai Premi De Andrè, Bertoli e a Botteghe d’Autore.

Andrea Zorretta – per i nemici Andrew Faber. Selvaggiamente influenzato dagli innumerevoli viaggi compiuti a bordo di una Punto 1.2 a gas, unitamente all’amore per il tempo perso, decide un giorno di dare una svolta alla sua vita cominciando un percorso di psicoterapia intensiva. Non potendosi più permettersi dopo poche sedute l’onerosa parcella dello spregevole psicologo, nel freddo inverno del 2013 inizia a scrivere poesie. Tiene reading e concerti presso circoli letterari, teatri, scuole, bagni pubblici e non, in un tour costante che abbraccia l’intero stivale. Sogna spesso di parlare con Charles Bukowski.