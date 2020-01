Trilogia di Daniele Parisi: "Ab hoc et ab hac", "Inviloop" e "Aplomb" al Teatro della Tosse

Daniele Parisi accompagna gli spettatori attraverso una galleria umana segnata da tic e manie, da ossessioni e alienazioni. Mille travestimenti per ritrarre un’umanità alle prese con piccoli e grandi drammi e riderne davvero. Ogni sera un one-man show folle, irriverente e sempre diverso.

10 GENNAIO

AB HOC ET AB HAC

Una sguaiata ambulanza si trascina dietro frammenti di umanità che, messi sotto sforzo fisico, sono gettati in pasto alla scrittura di scena. La narrazione è quasi del tutto abolita. Tutto avviene in velocità. I personaggi si avvicendano così uno dopo l’altro, parlano in una sala.

11 GENNAIO

INVILOOP

Nel cuore della notte c'è chi fa fitness e chi pulisce casa imprecando per uno strofinaccio in nome di un'esistenza migliore.

Ci si chiede come stare al mondo e come purificarsi l'anima lavandosi giorno e notte.

Un bestiario di umanità esilarante e ossessiva.

12 GENNAIO

APLOMB

Nuova produzione

Monologo parlato a più voci.

Tragico.

Comico suo malgrado.

Ancora una volta, il tentativo è quello di indagare le innumerevoli sfaccettature dell'assurdità della vita.

Ci si pone, dunque, più che con atteggiamento critico, con dichiarata inadeguatezza.

Il prezzo del singolo biglietto è 15 euro, ma se si assiste a più di uno spettacolo il secondo prezzo è ridotto (13 euro). Se si vedono tutti e tre gli spettacoli, si pagherà 10 euro a spettacolo.