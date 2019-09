Concerto di fine estate a Boccadasse con i Trilli

Per il gruppo folk dialettale dei Trilli si sta per concludere il fortunatissimo tour estivo che li ha portati in giro per tutta la Liguria e Basso Piemonte fino a coronare il sogno di esibirsi a Calasetta in Sardegna dove la musica dialettale genovese è davvero molto sentita.

Per chiudere questa calda estate ricca di belle emozioni, Sabato 14 Settembre i Trilli torneranno in concerto nel bellissimo borgo di Boccadasse, celebrato nella famosa canzone "Boccadaxe" portata al successo da Pippo e Pucci. Aprirà la serata il cabarettista e autore di Striscia La Notizia Carlo Denei. L'evento è organizzato con il contributo del Municipio VIII Genova Media Levante e del CIV di Boccadasse.

Come ormai è noto, la musica dei Trilli non si ferma mai e in vista di scoprire tutti gli appuntamenti di questo inverno proseguono anche gli acustici nei locali di Genova e provincia con la rassegna "A cena con i Trilli", tra buon cibo e ribotte nel puro spirito della tradizione zeneise, proprio come piace ai Trilli e ai loro fans.

Il giorno prima del grande concerto infatti, venerdi 13 Settembre, la band sarà in acustico allo Shaker di via Pendola nel quartiere di San Fruttuoso.

Prenotazioni al 010 0954891