Torna il Tribal Power Genova

L'evento, una potente onda dell' arte del Medio Oriente, è giunto alla quinta edizione.

Organizzato dall’associazione Essenza ASD di Francesca Lasalandra e Myriam De Lellis, ha lo scopo di divulgare le discipline di Danza orientale e mediorientale, Tribal Fusion, Tribal ITS e Bollywood, permettendo di studiare a Genova con insegnanti di altissimo livello.

Saranno presenti Maestri Nazionali ed Internazionali del calibro di Morgana Guibelalde per il Fusion, Linda Luna Melani per ATS format Black Sheep, Escandar Alex per Saidi e Tarab, Kihara Gamal per Bandari e Anna Mara per Bollywood.

L’associazione si propone da tempo di divulgare discipline meno consociute nell’ambito di danza, arte e benessere, organizzando sia il Tribal Power, specificatamente improntato sulla Danza, che con il festival Essenza, che si tiene da ormai 4 anni nel mese di maggio dove si possono sperimentare diverse discipline oltre a quelle del Tribal Power, come scherma storica teatrale, tai chi, yoga, teatro d’improvvisazione, ecc.

Gli workshops si terranno nei giorni 26/27 ottobre in Via Vezzani 97r presso Arthema Danza.

Lo show si terrà la sera del 26 ottobre presso il Teatro Rina e Gilberto Govi, alle 21.

Il Tribal Power Genova 2019 è un appuntamento imperdibile, per appassionati e neofiti che vogliono conoscere più approfonditamente alcune tra le più affascinanti sfaccettature della danza di tutto il mondo.

Per info: 338 14 81 054