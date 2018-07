Il Triathlon Olimpico di Recco arriva alla 13esima edizione

Scatterà domenica 22 luglio alle 13 il via al tradizionale appuntamento con le multidiscipline a Recco.

Prima batteria composta dalle donne e dagli atleti over 65 e dopo 5 minuti tutti gli altri partecipanti delle categorie maschili.

Saranno 1500 i metri di nuoto nel Golfo Paradiso, seguiti da 44 km di bicicletta da corsa su giro unico e infine da 10 km di corsa lungo corso Garibaldi fino alla frazione Mulinetti, 4 volte andata e ritorno. Tutto senza soluzione di continuità.

Il triathlon a queste distanze non è più considerato uno sport inaccessibile e ci saranno alla partenza anche tanti tesserati “di giornata” anche alla prima esperienza. L’entroterra recchese sarà anche quest’anno protagonista, con il percorso ciclistico che toccherà i comuni e le frazioni di Avegno, Uscio, Gattorna, Moconesi, Lumarzo e Pannesi. Dalle 13:00 alle 15:30 la strada che collega queste località sarà chiusa al traffico, così come corso Garibaldi a Recco, dove invece saranno chiuse per tutto il giorno piazza Nicoloso, via IV Novembre, via Isonzo e largo dei Mille.

Duecentocinquanta gli atleti al via provenienti un po’ da tutta Italia, attirati anche dalla bellezza del paesaggio e dalla cucina locale. Trofie al pesto e focaccia ligure al formaggio saranno nel menu del Pasta Party che seguirà la fase agonistica.

Impressionante il numero di uomini impegnati sui percorsi per garantire la sicurezza dei partecipanti. Più di 120 fra volontari e FF.OO. sui mezzi in acqua e dislocati sulle strade. Presenti i volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile di Recco, Uscio, Avegno, Pieve Ligure, Bogliasco, Rapallo, oltre all’Ass. V.E.R. di Genova e del Radio Club Levante.

Sponsor della manifestazione con i loro prodotti: Birra Bavaria, Acqua Cristallina, Enervit, SER Wax Industry, Carrefour Express 24/7 di Recco, Tossini, Novella e Rudy Project.

Un grande evento anche quest’anno grazie al patrocinio del Comune di Recco e la collaborazione della Pro Loco e dell’Ascom di Recco.