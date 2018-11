Trenino del Cioccolato tra Campomorone e Isoverde

Per festeggiare il Natale in modo decisamente goloso, sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018, in occasione del Mercatino di Campomorone, arriva il Trenino del Cioccolato.

Si parte e si arriva da via De Gasperi (di fronte al parcheggio) dalle ore 14 di sabato alle 10 di domenica. Il giro di Campomorone costerà 2 euro.

Sabato alle 14, 15.30 e 17, e domenica alle 15.30 e alle 17, corse speciali per Isoverde (il biglietto costa 3,50 euro).

Le corse a Isoverde prevedono la degustazione dei prodotti dolciari della fabbrica di cioccolato Mizar.