Gita con gli asini al tramonto nel parco di Portofino

Outdoor Portofino & Donkey's Home portano turisti e cittadini a passeggiare con gli asini lungo i sentieri del Parco di Portofino. E dopo la passeggiata goditi un aperitivo con vista mare a base di vino naturale e prodotti locali del territorio.

L'iniziativa è programmata per tutti i mercoledì d'estate, quindi anche per Ferragosto, con una promozione speciale a 30 euro - anziché 45 - aperitivo incluso.

Sconto 10% per i bambini sotto i 14 anni. Gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Quando la giornata volge al termine, l’atmosfera è più tranquilla e i colori diventano caldi, ci si potrà lo spirito con quest’esperienza a stretto contatto con la semplicità della natura. In compagnia degli asini, animali intelligenti e meditativi, si cammina nei sentieri del Parco di Portofino ammirando i paesaggi mozzafiato che ci regala il versante più a est del monte.

Luogo di ritrovo e partenza è la Cappelletta della Neve a Nozarego, sopra Santa Margherita Ligure: posizione strategica per una straordinaria vista sul Golfo del Tigullio, qui si instaura il primo contatto con gli asini. Dopo un briefing sull’attività e sul percorso, inizia la passeggiata. L’asino, umile e sincero, cammina al nostro fianco come compagno di viaggio alleviando le nostre fatiche e aiutandoci portando i carichi.

Dopo un breve trekking, una pausa nei terreni pianeggianti immersi nel verde è il miglior modo per staccare dallo stress quotidiano e immergersi in un oasi di pace. Durante l’aperitivo, gli adulti potranno degustare vino naturale Triple "A" rigorosamente locale accompagnato da deliziosi assaggi della cucina ligure. Per i bambini, acqua o succo a loro piacimento.

Al crepuscolo con il sole che tramonta, giunge l’ora del ritorno verso Nozarego.

Maggiori informazioni: +39 334 3290804 - info@outdoorportofino.com