Trekking alla scoperta dei Forti di Genova

Domenica 18 marzo 2018 si terrà una visita guidata che porterà i partecipanti sul “tetto di Genova” al Parco Urbano delle Mura e ai Forti, accompagnati da una guida escursionistica esperta.

Una suggestiva camminata facile e adatta a tutti immersa nella natura, per esplorare le alture della città, le fortificazioni ottocentesche e le antiche mura.

Il punto d’incontro è previsto presso l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Via Garibaldi 12 r, dal quale si raggiungerà la funicolare Zecca-Righi, antichissimo e caratteristico sistema di risalita che vi condurrà sull’omonima collina del Righi, dove inizierà il tour.

Da qui il percorso si svilupperà lungo l’antico sentiero che costeggia le mura seicentesche fino al forte Sperone, per proseguire verso il forte Puin lungo il cosiddetto “sentiero delle farfalle” e le antiche neviere e ritornare alla funicolare costeggiando il forte Castellaccio.

L’interno dei forti non è visitabile.

Dettagli

DURATA: 4 ore circa

DIFFICOLTA': escursione facile su sentieri, adatta a tutti; si richiede una minima capacità di camminare in ambiente naturale. Consigliate scarpe e abbigliamento da trekking.

TARIFFA: Intero € 14,00; 0-6 anni gratis. Il biglietto della visita non comprende il trasporto A/R in funicolare (biglietto AMT obbligatorio per maggiori di 1,5 m di altezza, da acquistare in loco autonomamente al costo di €1.50 a tratta).

La partenza del tour è alle ore 9.15. Raccomandiamo di presentarsi almeno 15 minuti prima della partenza.

Punto di partenza: Ufficio di Informazione Turistica di Via Garibaldi 12R.

Il tour si effettuerà in lingua Italiana e Inglese.

Biglietti

I biglietti sono acquistabili presso gli Uffici d’Informazione Turistica (via Garibaldi 12r, via al Porto Antico n.2) e non sono rimborsabili. Se il servizio non sarà confermato, i partecipanti potranno avere la possibilità di ricalendarizzare la visita in altra data oppure di effettuare uno degli altri tour a scelta tra Walking Tour o il tour dei Palazzi dei Rolli "Le splendide dimore genovesi del '500".

In caso di cancellazione verrà inviata una mail entro le h 10.00 del giorno precedente al tour.

Il servizio è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 9 partecipanti e alle condizioni meteo. Il gruppo sarà composto da un massimo di 25 partecipanti, bambini compresi.

Per informazioni: Tel. +39 0105572903 – info@visitgenoa.it