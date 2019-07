"La Traviata" in scena al Porto Antico

Dal 28 luglio al 1 agosto il palco dell’Arena Del Mare ospita la seconda edizione della rassegna "Ti Porto all’Opera" con una delle opere più famose di Giuseppe Verdi: "La Traviata", con orchestra e coro del teatro Carlo Felice.

Una storia d'amore senza tempo

Il dramma racconta la storia d’amore fra un giovane di onorata famiglia, Alfredo, ed una cortigiana di dubbi costumi, Violetta. I pregiudizi sociali divideranno i due amanti, riuniti dalla verità e dall’amore qualche minuto prima della morte di tisi di Violetta.

Biglietti

Il biglietto costa 30 euro (primo settore) o 27 euro (secondo settore). Per gli under 26, costa 17 euro. I cancelli dell'Arena aprono alle ore 20.

In caso di maltempo

In caso di maltempo lo spettacolo non viene mai annullato prima dell’orario di inizio previsto.

Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, il Teatro Carlo Felice può posticipare fino a 60 minuti l’orario di inizio della rappresentazione. Trascorsi i 60 minuti, permanendo le condizioni di maltempo, lo spettacolo si ritiene annullato dando così diritto al rimborso del biglietto.

A spettacolo iniziato verrà meno ogni diritto al rimborso, anche in caso di successiva sospensione. In caso di sospensione entro i 30 minuti dall’inizio, lo spettatore potrà usufruire di un biglietto omaggio per una delle serate successive di “Ti Porto all’Opera”, ove previste in calendario.

Qualora ciò non fosse possibile lo spettatore potrà usufruire di una riduzione del 50% su un titolo di opera o di balletto della stagione 2019/20 del Teatro Carlo Felice a presentazione del biglietto dell’Arena del Mare.

Modalità di rimborso

Il rimborso del biglietto potrà essere richiesto la sera stessa compilando e restituendo al personale di sala l’apposito modulo che verrà distribuito all’ingresso. I rimborsi avverranno a mezzo bonifico bancario.

In data 29 luglio l’opera non sarà rappresentata.