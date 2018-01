Lella Costa all'Archivolto con "Traviata - L'intelligenza del cuore"

Lella Costa torna a confrontarsi con l’opera teatrale-musicale, scritta con Gabriele Vacis, che rende omaggio a tutte le “traviate” del mondo, dal 18 al 20 gennaio 2018 presso il Teatro dell'Archivolto.

Un monologo su tutte le "traviate" del mondo

Accompagnata da un pianista, un tenore e un soprano che canteranno le celebri arie, Lella Costa affronta un articolato e divertentissimo monologo, mescolando con abilità e umorismo il romanzo di Alexandre Dumas, il libretto di Piavee le musiche di Verdi, recitando tutte le parti della storia e non solo.

Dalla Signora delle camelie alle ragazze di strada, Lella Costa dà voce e corpo anche a due dive scelte come simbolo dell’amore non corrisposto, quali Maria Callas e Marilyn Monroe. Sono donne lontane ma simili, perché, in fondo, «ogni donna – spiega Lella Costa – è stata ed è una “bellissima bambina” troppo spesso trasformata in merce da chi non riesce a comprenderne il bisogno d’amore e di cura».

L'intelligenza del cuore

Frutto del sodalizio artistico tra Lella Costa e Gabriele Vacis, Traviata è stato un grande successo che a distanza di oltre dieci anni non risente del tempo, anzi acquista valori e significati nuovi, indagando lucidamente, con l’abituale grazia e ironia, la realtà femminile, senza perdere mai d’occhio l’attualità. In questo nuovo allestimento non è solo la messa in scena, infatti, ad essere stata rivista, ma è stato attualizzato anche il tema dell’intelligenza del cuore che continua ad essere centrale nella poetica di Lella Costa. «L’intelligenza del cuore» dice l’amata autrice-attrice «è la capacità di cambiare la propria vita quando sfugge, restituirle un appiglio quando sembra scivolare via».