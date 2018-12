"Trascendi e sali": Alessandro Bergonzoni al Politeama

"Trascendi e sali", in scena al Politeama Genovese il 18 e 19 gennaio alle ore 21, è un viaggio comico-linguistico in cui Alessandro Bergonzoni rivela le sue doti incredibili di funambolo e demiurgo della parola.

Certamente quando Alessandro Bergonzoni scrive, allestisce ed interpreta il suo quindicesimo testo la domanda che nasce spontanea non può che essere: “Dove ci porterà stavolta la sua personalissima, esilarante e poetica scrittura?”.

Sicuramente in una zona artistica dove “sicuramente” perde in definizione e in significato, dove l’artista prova a esibirsi negandosi, anzi, celandosi nei vuoti e nelle ombre, non solo quelli materiali e visibili, ma anche quelli creati sciamanicamente dalla sua scrittura.

Nel teatro di Alessandro Bergonzoni sguazzano i giochi di parole, che disegnano parabole dalle traiettorie più imprevedibili