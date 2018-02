Il trapper Tedua incontra i fan alla Feltrinelli

Nuovo album per Tedua, trapper di Cogoleto e uno dei più quotati del momento firma copie del suo nuovo lavoro "Mowgli il disco della giungla" (Sony) in uscita il 6 marzo solo per Genova. E proprio il 6 marzo alle 15 Tedua incontrerà i fan alla Feltrinelli.

L'album è stato anticipato dai due fortunatissimi singoli "La legge del più forte" certificato disco d'oro, e il recentissimo "Burnout" che ha portato a casa un milione e mezzo di stream su Spotify e oltre un milione di visualizzazioni su Youtube.

Acquistando il cd alla Feltrinelli dalle 9 del mattino del 6 marzo si otterrà il pass per partecipare al firmacopie.