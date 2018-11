Giovedì 20 novembre si ricorderà con una commemorazione laica le vittime d'odio e dl pregiudizio transfobico nel 2018 in tutto il mondo. Appuntamento alle 18 in piazza Don Andrea Gallo, a Genova.

Il Transgender Day of Remembrance o TDoR si celebra il 20 novembre, venne introdotto da Gwendolyn Ann Smith in ricordo di Rita Hester, il cui assassinio nel 1998, avvenuto a ridosso della data in cui si celebra la ricorrenza, diede avvio al progetto web "Remembering Our Dead" e nel 1999 a una veglia a lume di candela a San Francisco. Da allora l'evento è cresciuto fino a comprendere commemorazioni in centinaia di città in tutto il mondo.

Questo evento è organizzato in collaborazione col Coordinamento Liguria Rainbow, Associazione Princesa e Comunità di San Benedetto al Porto