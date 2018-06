Tramonto sulle torri

Avete mai pensato di osservare il tramonto dai tetti della Cattedrale? Il Museo Diocesano vi propone un percorso in ascesa dalla facciata della Cattedrale alle sue torri: una straordinaria passeggiata sospesa tra cielo e terra a cinquanta metri d’altezza, con una prospettiva di luce inedita e sorprendente. Un percorso suggestivo che parte dai bellissimi portali della facciata principale, raccontati attraverso le scene istoriate sugli stipiti, fino a scoprire alcune curiosità. La visita proseguirà all’interno della Cattedrale con la salita alla Tribuna del Doge – da cui si gode di una vista mozzafiato sulle navate – e, infine, con la salita alla Loggia che conclude la torre di nord per godere di un punto di vista particolarmente privilegiato da cui esplorare con lo sguardo i tetti della città, sotto la calda luce del tramonto.



Costo € 10. Ridotto bambini € 8. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Apertura biglietteria ore 19, 40. La visita verrà effettuata con un minimo di 10 prenotazioni. Si chiede cortesemente ai visitatori un abbigliamento decoroso in rispetto del luogo.



Per informazioni e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 (orario: da lunedì a domenica 12,00-18,00 chiuso il martedì)– email info@museodiocesanogenova.it