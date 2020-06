In arrivo la web serie tracce: “Un meraviglioso viaggio lungo i sentieri dell’Alta Via dei Monti Liguri”

L'esperienza della traversata competitiva dei monti liguri Alvi Trail diventa una serie web che verrà pubblicata in sei puntate con cadenza settimanale a partire da venerdì 12 giugno alle ore 18.00 sulla pagina facebook di Alvi Trail.

Tracce racconta le motivazioni, le emozioni di un gruppo di persone provenienti da diversi paesi del mondo (17 stati e 5 continenti) che decidono di percorrere tutti insieme l'Alta Via dei Monti Liguri in una affascinante corsa con partenza da Dolceacqua ed arrivo a Portovenere.

L'idea della serie web è quella di raccontare in modo originale e curioso il mondo dei trail runners che pochi ancora conoscono e che in “Tracce” si scopre man mano, in tempo reale attraversando tutta la Liguria.

Ne viene fuori un ritratto collettivo dove ciascuna individualità è unica e dove esiste uno spirito comune molto forte che fa convivere tenacia, preparazione e passione, ma soprattutto viene fuori una cartolina della Liguria che la rende unica agli occhi di tutto il mondo. Migliaia di chilometri di sentieri e mulattiere, percorribili tutto l’anno, che collegano le estremità della riviera ligure da Ventimiglia a Ceparana, dalla Provincia di Imperia alla Provincia di La Spezia. Un viaggio tra costa ed entroterra, tra Alpi ed Appennini, tra mare e cielo, lungo praterie erbose che scendono raramente sotto i mille metri di quota, in un ambiente aspro e dolce allo stesso tempo dove le strade carrabili, spesso, non sono mai arrivate.

La web serie "Tracce" è prodotta da Maia di Verdiano Vera con la collaborazione di Alvi Trail ed è co-finanziata dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Programma Operativo 2014 – 2020 per gli Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive.