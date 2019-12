Tra la via Emilia e il West: la poetica di Francesco Guccini, con Paolo Talanca, Max Manfredi, Andrea Podestà

Giovedì 5 dicembre alle ore 17.00 viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi, ospita Paolo Talanca, critico musicale, insegnante e saggista che parlerà del suo ultimo libro "Tra la Via Emilia e il West. Francesco Guccini: le radici, i luoghi, la poetica" (Hoepli Editore).

Presenti per l'occasione il cantautore genovese Max Manfredi, che Fabrizio De André definì "...il più bravo di tutti!” e Andrea Podestà, esperto di musica, docente e saggista.

Francesco Guccini è uno dei principali rappresentanti della canzone d'autore italiana: ha sempre scritto assecondando la propria necessità creativa più che le esigenze del mercato discografico. Cantautore di culto, è diventato un punto di riferimento della cultura italiana soprattutto per via dell'aderenza totale tra la sua vita, le proprie scelte e le proprie canzoni, tanto che ci sono pochi dubbi, oggi, nell'inserire le sue opere nel novero della letteratura del Novecento.

Tramite il percorso Pàvana-Modena-Bologna-Pàvana, il libro rintraccia i luoghi fondamentali della sua vita, i ricordi, gli aneddoti e le letture amate che costituiscono riferimenti essenziali della sua poetica.

Dagli esordi del beat, con brani simbolo per un’intera generazione come Dio è morto o Auschwitz, passando per la stagione d’oro dei cantautori, quegli anni Settanta in cui è stato un riferimento cruciale grazie a canzoni come La locomotiva o Eskimo, o più intimi come Incontro o Amerigo. E poi il modo in cui ha cantato gli anni Ottanta, con un rinnovamento musicale che ha saputo strutturare maggiormente il proprio stile, in un decennio segnato dal maestoso concerto del 1984 in Piazza Maggiore a Bologna, da cui questo libro ha preso in prestito il nome. Fino agli anni Novanta, di rabbia e d’amore, che attraverso il brano Addio prefigurano la scia che porta a L’Ultima Thule e ai giorni nostri.

