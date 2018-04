Educazione alimentare e tanto divertimento: il Tour Mulino Bianco è tornato!

Formula rinnovata e un’offerta ancora più ricca di attività per grandi e piccini.

Parte da Genova la nuova edizione del Tour Mulino Bianco 2018, progetto di educazione alimentare promosso da Barilla che, nelle prime sei edizioni, ha coinvolto più di 1.000.000 di visitatori in ben 156 città del Bel Paese.

Un’occasione divertente e coinvolgente per sensibilizzare vecchie e nuove generazioni sull’importanza di una nutrizione corretta, di stili di vita sani, consapevoli e responsabili, i quali faranno da trait d’union nel lungo percorso che, da aprile fino a ottobre, porterà il Tour in otto tra le più belle piazze d’Italia, quali Genova, Torino, Milano, Firenze, Pescara, Lecce, Napoli e Roma.

Quando:

Da venerdì 20 a domenica 22 aprile il Mulino aprirà le sue porte ad adulti e bambini nella splendida cornice del Porto Antico di Genova, trascinando i visitatori in divertenti giochi interattivi, attività di “edutainment” e intrattenendoli con tanti contenuti informativi legati ai temi della nutrizione, degli ingredienti, del rispetto della natura, del benessere degli animali e dell’importanza di una filiera trasparente e controllata.

Le attività:

Visitando il sito ufficiale dell’evento, potrete scoprire in anteprima maggiori dettagli su tutti i gustosi ingredienti di cui si comporrà il percorso conoscitivo ed esplorativo del Tour al Porto Antico, tra i quali la possibilità di “entrare virtualmente” in uno stabilimento Mulino Bianco grazie ad un video immersivo a 360° o quella di creare nuove ricette giocando con le combinazioni di alimenti. O, ancora, capire come impegnarsi in prima persona per un mondo più sostenibile e scoprire in diretta i “risultati virtuali” dei propri gesti in termini, ad esempio, di riduzione delle emissioni di Co2, risparmio di energia elettrica o di acqua potabile.

Sono ovviamente solo alcune delle iniziative proposte da Mulino Bianco per far scoprire la gioia che solo il cibo ben fatto può dare.

Il Tour attraverso l’Italia verrà inaugurato al Porto Antico di Genova tra venerdì 20 e domenica 22 aprile dalle ore 9.00 alle ore 20,30.

L’evento è gratuito ma per saltare la coda è possibile scaricare l’app MulinoPerMe.