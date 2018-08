Tour alla ricerca dei fantasmi del centro storico

Sabato 18 agosto 2018 tornano le visite guidate (condotte da guida abilitata) di Genova Cultura Tour, con "I fantasmi del centro storico".

Un itinerario insolito nel centro storico, per scoprire storie affascinati e curiose, fatti vissuti da persone normali che sono venute in contatto con eventi surreali e con coraggio li hanno raccontati. La faccia nascosta della Genova millenaria e del suo popolo. Le leggende, i racconti tradizionali, le favole, ma anche le storie più recenti e le leggende metropolitane, che rispecchiano le nuove paure.

Ecco le storie di diavoli, fantasmi e streghe che infestano la città. Non possono quindi mancare il fantasma del Carlo Felice, Leila Carbone, figlia di un noto liutaio del ‘500, bella e appariscente, accusata di stregoneria, perse la vita per gli stenti e le sofferenze prima ancora della condanna.

Lo spettro del malvagio Branca Doria in Piazza San Matteo, fatto precipitare all’Inferno da Dante ancor prima della morte e Caterina, la strega arsa viva in Piazza Banchi, che chiede castagne, fichi e vino e le varie dame nere: perché il centro storico per la sua natura antica attira e trattiene di più le energie presenti.

È necessaria la prenotazione a genovacultura@genovacultura.org - 0103014333 - 3921152682