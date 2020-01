Il cielo sopra Staglieno: visita guidata

Accompagnati dalle suggestioni angeliche del film di Wim Wenders citato nel titolo, il percorso di domenica 12 gennaio includerà angeli dalla fama internazionale, come l'Angelo Oneto, così come angeli altrettanto suggestivi, ma meno celebri, collocati in contesti laterali rispetto al porticato storico.

Avremo così modo di incontrare diverse rappresentazioni e diverse realtà artistiche, attraversando l'arte dell'800 e del '900.

La visita ha una durata di circa 2 ore. Il punto di partenza e l’incontro con la guida abilitata è alle 14.30 presso l’ingresso del Cimitero di Staglieno, Piazzale Resasco.

La quota di partecipazione è di € 10 per partecipante, bambini e ragazzi gratuiti.

Per informazioni e iscrizioni scrivere una mail a genovatracce@gmail.com o WhatsApp/SMS al 3498091682.