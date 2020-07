La Tosse d'estate raddoppia: spettacoli tra il centro storico e il parco di Villa Duchessa di Galliera a Voltri

La Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse riparte. Con cura.

Riparte riaprendo le porte e ricominciando a lavorare. Ripartono le prove e i progetti portati avanti in questi mesi.

Riparte reincontrando il pubblico e la città, con una lunga rassegna estiva di spettacoli per tutte le età.

Riparte facendo viaggiare le proprie produzioni, tra cui due prime nazionali, in diversi festival italiani.

Riparte facendo quello che meglio sa fare: reinventarsi e reinventare il teatro, anche fuori dalle sale, dar vita ai luoghi abitandoli, entrare in contatto con le persone e con le comunità.

Con questo spirito, dal 4 luglio al 9 agosto arriva la terza edizione de "La Tosse d'estate raddoppia": una rassegna di spettacoli che traccia un filo tra i due poli su cui il teatro opera abitualmente, il centro storico e il ponente cittadino, realizzata lavorando di concerto con le associazioni dei due territori con cui siamo riuniti in Ati. Rispetto agli anni passati, un programma più ampio che vedrà 3 settimane di repliche al Parco Villa Duchessa di Galliera e 4 diversi appuntamenti nel Centro storico, live e in streaming.

Programma

4 luglio ore 20.30 - diretta streaming

Corte Ospitale - OSCAR DE SUMMA - STASERA SONO IN VENA

9 luglio ore 18.30 - SALA AGORA’ (La Claque)

Fondazione Luzzati Teatro della Tosse - G. SIRRESSI / E. CONTE

ASTOLFO SULLA LUNA

ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

11 luglio ore 21.00 – SALA AGORA’ (La Claque) - live e diretta streaming -

Di Bergallo /Begnini

ALESSANDRO BERGALLO - CE LE HO TUTTE!

18 luglio ore 21.00 - SALA AGORA’ (La Claque) - live e diretta streaming

Teatro appeso a un filo

SPERANZA/PUPPO - EVA

dal 21 luglio al 9 agosto - PARCO VILLA DUCHESSA DI GALLIERA

a partire dalle ore 20 ingresso ogni 15 minuti - ultimo ingresso ore 24 - lunedì riposo

Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse

L. FERRANDO/E. CONTE

STORIE DI SPIRITI, FANTASIME E TAVOLINI

Dal 21 luglio al 9 agosto il Parco Villa Duchessa di Galliera ospiterà "Storie di spiriti, fantasime e tavolini", spettacolo di Luigi Ferrando ed Emanuele Conte. Conte torna a dirigere la compagnia del Teatro della Tosse in un percorso all’aperto con nove attori, nella splendida cornice del parco storico di Voltri. In un’atmosfera ottocentesca piccoli gruppi di spettatori saranno accolti a luce fioca nella più suggestiva delle dimensioni narrative, come nei racconti notturni di spiriti e fantasmi davanti al fuoco a bassa voce, quelle storie che regalano una paura dolce, mista alla curiosità e a qualche risata.