Torta dei Fieschi: torna l'evento a Lavagna dopo l'annullamento del 2018

Era stata annullata nel 2018 in seguito alla tragedia del crollo del Ponte Morandi, e il cuore grande degli organizzatori aveva fatto sì che la torta - già pronta - venisse donata agli sfollati.

Ma quest'anno torna - sempre con Genova nel cuore - la tradizionale festa della Torta dei Fieschi a Lavagna, una delle manifestazioni più antiche, belle e suggestive del panorama folkloristico italiano, il 14 agosto 2019.

È infatti dal 1949 che il 14 agosto a Lavagna un sontuoso corteo storico in costume medievale attraversa le vie della città e si conclude ai piedi della Torre Fieschi, ricostruzione di un'antica costruzione militare oggi inglobata nel tessuto urbano di via Roma.

La leggenda

Secondo la leggenda, il conte Opizzo Fiesco nel 1230 torna vittorioso dalle sue imprese guerresche e decide di sposare una bella senese: Bianca dei Bianchi. Il matrimonio, d’amore oltre che d’interesse, viene celebrato con grande sfarzo, tanto da offrire alla popolazione una gigantesca torta nuziale.

La festa

Ancora oggi, dopo la lettura del proclama delle nozze, la Contessa effettua il "taglio" della torta: un dolce di tredici quintali confezionato dai maestri pasticceri di Lavagna. Dal momento del taglio inizia il gioco in cui puoi trovare l'anima gemella, o per lo meno mangiare una fetta di torta.

Mentre comincia la distribuzione del dolce ai presenti (una folla che, da anni, non scende mai sotto le quindicimila persone), si susseguono i festeggiamenti in onore dei Conti sposi con momenti di spettacolo ricreati dai personaggi medievali della manifestazione: giochi d'arme e duelli cortesi, giochi di bandiera, danze e musiche medievali, mangiafuoco e molto altro.

L'annuncio del proclama e l'Addio do Fantin

Anticipando la gran festa della Torta dei Fieschi, è tradizione il 13 agosto la lettura del proclama delle nozze fra la nobildonna senese Bianca dei Bianchi e Opizzo Fieschi. L’Araldo dei Sestieri sfila per le vie del centro storico di Lavagna con tamburi e chiarine per annunciare il matrimonio che si svolgerà il giorno seguente. A partire dalle ore 21. Si ricorda che alla stessa ora, presso la vicina San Salvatore di Cogorno, si terrà il tradizionale Addio do Fantin: la festa di addio al celibato del Conte, di fronte alla maestosa Basilica dei Fieschi, nel piazzale, con musica e balli, giochi di bandiera e d’arme, intrattenimenti medioevali e una sagra dove cenare prima dello spettacolo a lume di torcia.