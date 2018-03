Torneo Ravano e Coppa Paolo Mantovani alla Fiera di Genova

Torna, dal 1 maggio 2018, l'appuntamento con il 34esimo Torneo Ravano, e la 25esima Coppa Paolo Mantovani.

Un grande evento di sport riservato ai più piccoli partito dal calcio e oggi un must per tante discipline, laboratori all'insegna del fair play: calcio (maschile e femminile) ma anche basket, rugby, pallavolo, ciclismo, scherma, canottaggio, vela, atletica, pallanuoto e tennis per tantissimi campioni in erba.

Le fasi finali si svolgeranno dal 14 al 24 maggio al padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova.