Torneo estivo di cirulla ai Giardini Luzzati

Martedì 24 luglio dalle ore 20,30 ai Giardini Luzzati si svolge il "Torneo estivo di cirulla".

La cirulla - detta anche in dialetto genovese "ciapachinze" - è il gioco di carte più famoso della Liguria. Si contraddistingue dalla scopa per vivacità e ritmo delle partite e per i repentini "ribaltoni" nei punteggi. Ci vuole arguzia e un pizzico di fortuna.

Una serata speciale all’insegna dell’allegria per recuperare le nostre tradizioni con finalità ludiche, conviviali e per passare qualche ora spensierata tra una sana competizione e quattro risate in piazza.

Il torneo inizia alle ore 20,30 (partecipazione con offerta libera)

Per iscriversi occorre scrivere un messaggio privato alla pagina Facebook Giardini Luzzati - Spazio Comune. Si accetteranno iscrizioni fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Premi in palio per le prime 3 coppie classificate:

3° posto: 2 coni di fritti a scelta

2° posto: un aperitivo per 2 persone ai Giardini Luzzati

1° posto: una bottiglia di Camatti