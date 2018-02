Cus Soccer League 6x6: il torneo di calcetto

Dopo il gran successo dello scorso anno ritorna la “Cus Soccer League 6V6”, il torneo universitario di calcio 6 contro 6.

In palio una vacanza con ScuolaZoo Viaggi per 8 giocatori.

Il teatro di questo evento sarà il campo da calcio esterno in erba sintetica di Viale Gambaro 66.

Tra i partner dell'evento, GenovaToday.

I premi:

1°coppa+8 POSTI per la University Break (premi validi dai 19 ai 26 anni) +gadget

2° Coppa+2 tavoli in discoteca + gadget

3° Coppa+8 Ingressi al Parco Caravelle di Ceriale + gadget

4 ° + targa+gadget per 8 giocatori

Premi speciali: Bomber – Miglior portiere – Premio Fair Play

Prenotazioni e regolamento

Link prenotazione squadra:

https://goo.gl/forms/bEQNEePz29BbRJe72



Richiesta CusCard gratuita, per chi non ne fosse in possesso:

https://goo.gl/forms/oQsiU0xrNmE92KWs2

- Per partecipare al campionato bisogna essere iscritti Università di Genova per l’anno accademico 2016/17, per ogni squadra è ammesso 1 giocatori non universitari under 26.

- Massimo 24 squadre iscritte – verranno fatti 4 gironi da 6 squadre, passano il turno le prime 4 squadre di ogni girone.

- La scadenza delle iscrizioni è mercoledì 23 marzo.

- Inizio torneo lunedì 26 marzo.

- Quota iscrizione 0 - quota a partita è di 30€ a squadra e comprende: quota campo, arbitro, tesseramento socio-assicurativo atleti e premi finali. È richiesto il certificato medico non agonistico e una cauzione di € 60 che sarà restituita a fine torneo, al netto di eventuali sanzioni.

-Sono ammessi i tesserati FIGC ma ogni squadra non potrà superare i 6 punti totali: 3° categoria 1.5 – 2° categoria 2.0 – 3° categoria 3.0 – Promozione 5.0 – Eccellenza 6.0 – serie D non ammessi – Lega Pro non ammessi – Serie B non ammessi – Seria A non ammessi – Femminile libero.

- Le gare verranno disputate nei giorni feriali: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 15 il martedì e il giovedì 12 - 19.

- Ogni squadra dovrà disputare una partita a settimana, comunicando giorni e orari di disponibilità. Qualora non si trovasse un accordo verrà data partita persa e 30€ di multa alla squadra che si è resa meno disponibile, a giudizio insindacabile dell’organizzatore.

- L’orario delle partite verrà deciso di settimana in settimana a seconda delle disponibilità delle squadre.

- Durante il campionato è possibile aggiungere giocatori se tesserati almeno due giorni prima dell’inizio della partita fino alla quarta giornata dei gironcini.

- Passano il turno le prima 4 di ogni girone e poi verranno disputati i sedicesimi di finale con partita secca.

- Si gioca con regole ufficiali FIGC a 11 esclusa la regola del fuorigioco, la rimessa che dovrà essere battuta con i piedi e tutte le punizioni che si tireranno di seconda. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari l’organizzazione deciderà in base al referto arbitrale.

Regolamento integrale: http://www.cusgenova.it/Comunicati/2/2531