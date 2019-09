Torna la ColorataCena: appuntamento a Calata Gadda

Dopo l'annullamento di maggio causa maltempo, torna la ColorataCena a Genova.

L'appuntamento con questo evento organizzato da Liguria Pride è sabato 14 settembre dalle ore 19 al Porto Antico, presso calata Gadda.

Per prenotarsi si può scrivere alla mail coloratacena@gmail.com.

Sarà un'edizione che potrà contare su più spazio, più posti a sedere, più intrattenimento e più comunità.

Una nuova cornice

Innanzitutto la cornice, Porto Antico: una grande piazza aperta sul mare Mediterraneo, nel pieno centro della città, porto che ha visto persone diverse partire e arrivare, oggi è il cuore della nuova Genova. Una città nella città, dove ci si diverte, dove si lavora, dove ci si incontra.

Nella suggestiva area di Calata Gadda (Arena del Mare) troverete le tavolate nei sei colori della bandiera rainbow: quasi 1000 posti che aspettano di essere occupati con spirito disponibile e curioso verso gli altri/le altre conviviali, ma anche con un po' di competizione, perché alla fine è anche una sfida ad interpretare nel modo più simpatico il colore prescelto (nella preparazione del cibo, nell'abbigliamento e nella decorazione).

Lo spettacolo

In secondo luogo, lo spettacolo: di fronte alle tavolate ci sarà il palco sul quale dalle ore 20,00 grandi ospiti animeranno la serata. Martina Dell'Ombra, alias Federica Cacciola, sarà la madrina della nostra serata: l’abbiamo conosciuta al fianco di Serena Dandini nella ultima edizione della Tv delle ragazze nella veste della presentatrice del cambiamento. Con la sua tagliente ironia darà il via alla quinta edizione di Coloratacena e sarà sempre lei a fine cena premiare il o la commensale più allegro e colorato.

A seguire il palco sarà invaso dalla musica degli Audio 80: Hit radiofoniche, tormentoni, sigle TV e musiche da film sono infatti sempre presenti nella scaletta del gruppo, che si propone di accompagnare il suo numeroso pubblico in un “viaggio nel tempo” alla scoperta degli anni ottanta, gli anni più influenti sulla società e sulla cultura musicale (e non) di oggi, grazie al ritmo coinvolgente delle più belle canzoni eseguite dal vivo arricchite con aneddoti e curiosità di quei tempi. Balleremo fino alle 24 quando, volendo tirar tardi, ci sposteremo al party del Banano Tsunami Hot Vibes!

La ColorataCena è una iniziativa pensata in occasione della Giornata internazionale contro l'omotransfobia, che si celebra dal 2004, riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. «È possibile - dicono gli organizzatori - secondo noi, affrontare un argomento serio ed urgente - a causa del crescente fanatismo e razzismo che sta avvelenando le relazioni sociali, i quartieri, le scuole, con episodi di violenza e bullismo - anche con leggerezza e buonumore. Nel segno del dialogo, della accoglienza e del rispetto. Leggerezza che non è frivolezza, volendo citare Calvino, ma un modo di approfondire, di stimolare l’invenzione. Di accedere a un altro luogo, dove trovare però “le forze per modificare la realtà“. La leggerezza di Calvino è amica dell’intelligenza, della competenza, della bellezza, della mobilità, dell’ansia di sganciarsi dalle opinioni precostituite».

Le regole

Le regole sono pochissime e sempre le stesse.

Come partecipare?

- A partire dal 29 agosto: prenotati inviando una mail con nominativo, numero partecipanti e colore del tavolo preferito (rosso arancione giallo verde blu viola) a coloratacena@gmail.com , riceverai una mail di conferma con la descrizione dell'evento e maggiori informazioni.

Cosa troverai?

- La sala da pranzo più grande di Genova

- Tutto il necessario per mangiare ( tavoli, tovaglie, tovaglioli, piatti, bicchieri, posate, ...)

- bevande nella postazione bar curata dal Banano Tsunami (ricordiamo che nell’area è severamente vietato utilizzare bottiglia di vetro e lattine)

Cosa portare?

- Il cibo, che potrai portare da casa cercando di intonarlo al colore della tua tavolata

- vestiti e decorazioni del colore della tavola in cui siederai

- Sacchetti per la spazzatura

Come contribuire?

- una piccola donazione volontaria ci aiuterà a realizzare al meglio la serata, maggiori informazioni al momento della prenotazione.

Evento svolto con il patrocinio di:

Università degli Studi di Genova

Consolato degli Stati Uniti d’America

Con la collaborazione di:

Porto Antico di Genova

Banano Tsunami Hot vibes

Radio Babboleo

FlixBus

Con il senstegno di:

Il Mondo Capovolto Viaggi

Area51genova

Rekeep