"Topi da laboratorio": la scienza in fuga al Teatro della Tosse

Un gruppo di topi da laboratorio rifiuta di sottoporsi a un esperimento scientifico, organizzando una rocambolesca fuga dal pianeta Terra. I cinque protagonisti iniziano così un ipotetico viaggio nello spazio. È la trama di "Topi da laboratorio", in scena al Teatro della Tosse domenica 28 ottobre alle 16,30.

Come faranno a scappare, i topi protagonisti dello spettacoli? I metodi escogitati saranno diversi ma tutti incredibilmente veri. Niente tele-trasporto o altre bizzarre idee tratte dai film di fantascienza: i sorprendenti piani, studiati per la fuga, saranno basati su contenuti scientifici inaspettati ma non troppo lontani dalla realtà in cui viviamo. Durante lo spettacolo, infatti, verranno affrontati importanti temi della ricerca - dai nuovi combustibili al turismo spaziale – osservati dal punto di vista di differenti discipline, tra le quali la fisica, le neuroscienze, la chimica e la geologia. Oltre ai singoli contenuti scientifici, lo spettacolo proporrà, in modo autoironico e divertente, spunti di riflessione sulla carriera dei ricercatori e su importanti tematiche legate al processo scientifico-tecnologico, come la possibilità di vivere su altri pianeti.

In collaborazione con Science Centre Immaginario Scientifico, Teatro Miela Bonawentura.

Spettacolo adatto a bambini dagli 11 anni.