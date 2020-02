Tom Walker in concerto al Porto Antico

Lunedì 13 luglio Tom Walker sarà in concerto a Genova, al Porto Antico, nell'ambito della consueta maxi rassegna estiva EstateSpettacolo.

Tom Walker, ventinovenne scozzese, è stato il breakout artist che ha avuto più successo nel mondo nel 2018 con la bellissima Leave A Light On, doppio disco di Platino con oltre 200 milioni di stream e visualizzazioni a livello globale.

Nel novembre scorso ha pubblicato What a Time To Be Alive – Deluxe Edition, un’edizione speciale dell’album d’esordio del marzo 2019. Il disco contiene 4 brani inediti e le versioni rivisitate delle hit Leave a Light On e Just You and I.

In poco tempo, Tom Walker si è affermato sulla scena musicale mondiale ottenendo un successo incredibile: 1 miliardo e mezzo di stream, 7 milioni di singoli e 1 milione di dischi venduti (di cui 200 mila solo nel Regno Unito), senza dimenticare che è stato anche protagonista di un duetto con il nostro Marco Mengoni, Hola (I say).

Nei suoi brani affronta temi semplici ed essenziali, a metà strada tra cantautorato, folk e musica alternative il tutto accompagnato da una voce potente e profonda che sa emozionare e che è un piacere ascoltare.