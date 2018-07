"Times in Blues" ai Giardini Luzzati

Sabato 28 luglio 2018 ai Giardini Luzzati arriva un evento speciale estivo all’insegna dell'amicizia tra associazioni: Count Basie e Ce.sto.

Una serata importante per promuovere la musica e lo spirito del Count Basie anche oltre le mura di Santa Brigida. Una festa in cui si incontreranno tanti musicisti per suonare insieme e i tanti appassionati che hanno voglia di vivere l’energia del blues.

Programma:

- ore 18.30: Aperitivo

- dalle ore 20.00 grande Jam Session Blues

Lo spettacolo:

Il grande divertimento del blues suonato insieme per una serata ricca di energia per godere appieno delle vibrazioni della musica dal vivo, dove si incontreranno e alterneranno musicisti diversi, a partire da quelli del circuito Count Basie per coinvolgere tutti coloro che hanno voglia di condividere la musica e sperimentarla insieme.

Uno spettacolo davvero unico nel suo genere che non mancherà di coinvolgere e divertire tutto il pubblico.

Opening: Count Basie Blues Band con Fabio Taddei - Chitarra e Voce / Rodrigo Brito - Armonica / Simone Currà - Chitarra