Three for Team, torna la corsa "a tre" nel Parco del Beigua

Torna, il 17 febbraio 2019, la Three For Team di Arenzano, la corsa "a tre" sui sentieri del Parco del Beigua.

Si parte da via Bocca per questo trail di 21 km, organizzato per aprire la stagione sportiva nel miglore dei modi, da correre in team composti da 3 atleti che partono, corrono e tagliano il traguardo sempre insieme. Per l'occasione, gli atleti sono suddivisi in tre categorie: Team Donne, Team Uomini, Team Misto.

Ciascun team dovrà darsi un nome e potrà abbigliarsi in maniera goliardica secondo il nome scelto.

Il percorso è di incredibile bellezza, con vista mare, rii, laghetti e guadi all'interno del Geoparco Unesco Beigua.

E poi, alla fine della corsa, Pesto Party per tutti.