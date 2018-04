Thomas incontra i fan alla Feltrinelli

Mercoledì 9 maggio 2018, a partire dalle ore 15, Thomas firmerà copie del suo album "18 edition" (si tratta del suo disco di debutto con 4 tracce inedite in più) e incontrerà i fan alla Feltrinelli.

Per avere diritto ad accedere al firmacopie, occorre acquistare il cd alla Feltrinelli di Genova e ritirare il pass.

Thomas Bocchimpani, descritto da molti come il "Justin Bieber italiano", ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi a soli 16 anni. Dall’età di 8 anni coltiva la passione per il canto e per la danza e a 10 anni si esibisce per la prima volta in pubblico. Nel tempo libero prende lezioni di hip hop e studia chitarra da autodidatta. Il suo idolo indiscusso è Michael Jackson.