"Thieves", la web serie thriller nata e girata nel Golfo Paradiso debutta al cinema

Si chiama “Thieves”, ed è una web serie tutta ligure, nata nel cuore del Golfo Paradiso dall’idea di un gruppo di giovani attori e registi che hanno deciso di unire le forze per creare qualcosa di originale e creativo.

La web serie è stata girata l’estate scorsa con la collaborazione della Liguria Film Commission: al progetto hanno partecipato come attori Leonardo Mezzano, Emma Anelli, Aurelio Bonazza, Celso Armento e Andrea Nicoli, mentre i registi sono Francesco Bixio, Federico Sciutto, Alessandro Congestai e Paul Gambaro: insieme sono riusciti a raccontare una trama complessa, che affronta un argomento decisamente poco comune, ambientando le riprese negli angoli più suggestivi del Golfo Paradiso, da Sori a Pieve Ligure passando per San Fruttuoso di Camogli.

Stando a quanto diffuso via social (dove sono state annunciate anche le prime date per la proiezione nei cinema del Golfo Paradiso), la serie racconta la storia del giovane Vincenzo e della giovanissima Margherita, la cui vita viene completamente stravolta quando scoprono di aver ereditato alcuni milioni di euro da un’organizzazione di tombaroli legati alla mafia. Cercando di recuperare i soldi in modo legale, vengono coinvolti in un omicidio e saranno costretti a fuggire in un mondo dove non esiste più distinzione tra giusto e sbagliato.

La puntata pilota della web serie verrà proiettata il 28 febbraio al cinema Paradiso di Bogliasco, recentemente riaperto, alle 21; seguiranno altre due date, l’1 marzo al cinema Enzo Costa di Sori e il 3 marzo al circolo Massone di Pieve Ligure. Ma altre date verranno presto aggiunte, stando a quanto si legge sulla pagina Instagram di “Thieves”, che conta su decine di follower, e sul canale YouTube, dove sono già stati condivisi trailer.