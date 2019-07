The Uppertones live al Banano Tsunami

Tornano al Banano Tsunami questo Venerdì 2 agosto The Uppertones, con ingresso gratuito.

A partire dalle ore 22.00 il trio italo americano, prosegue il tour ininterrotto da oltre due anni in tutta Europa e si esibirà nella sua unica data genovese.

Gli Uppertones sono un trio dedicato al suono della Giamaica degli anni 50 quando il mento incominciava a fondersi con lo Swing, il Boogie e il Calypso creando un mix poi definito “Bluebeat” o “Jamaican Boogie”, da questa miscela esplosiva negli anni seguenti nacquero la musica Ska, Rocksteady, Reggae, Hip Hop.

Mr.T-Bone al secolo Luigi De Gaspari, personaggio di spicco della scena internazionale, negli ultimi quindici anni ha pubblicato dieci dischi solisti e portato la sua musica dal vivo con centinaia di concerti in Europa, Stati Uniti, Canada, America Latina, Indonesia e Giappone.

Ferdinando Count Ferdi Masi è il batterista e pietra miliare della musica in levare in Italia, fondatore dei Casino Royale nel 1987 e a seguire anche dei Bluebeaters con i quali suona ininterrottamente dal 1994 ad oggi.

Phil Cuomo è un giovane musicista di grande talento, pianista e cantante genovese, le sue mani corrono sui tasti come un treno della Louisiana, la sua voce dal timbro inconfondibile trasuda blues da tutti i pori. Nuovo acquisto della band dopo che il co-fondatore Peter Truffa ha deciso di scendere dal treno per un pò.

Gli Uppertones hanno pubblicato nel 2015 il loro disco daesordio Closer To The Bone, un album di brani degli anni 50 riadattati al suono giamaicano di quellaepoca, questo strano miscuglio chiamato Jamaican Boogie. Nel 2017 è il momento di “Up Up Up” la squadra è la stessa e anche il suono ma questa volta però la storia la raccontano loro scrivendo 14 brani originali. Sono anche stati pubblicati due 7” per laetichetta Olandese “Tardam Records”, un 7” per la spagnola “Ponent Roots” e per finire un ultimo 7” per laetichetta tedesca “Jamaican Jazz Records”.

La forza della band è indubbiamente la dimensione live, in due anni è mezzo di tour senza sosta hanno suonato 255 concerti in 12 paesi europei tra clubs e i moltissimi festivals. Una serata imperdibile all'insegna della Musica Jamaicana di e con stile, quella da dove tutto é nato dove i protagonisti sono le sonorità roots dell'isola dell' "Out of many One people".

Senza Lester Sterling non ci sarebbe la parola Ska, senza Mr.Tbone l'Italia avrebbe avuto un approccio diverso a questa musica che vive di generazione in generazione.